В Вольске два дома загорелись из-за подожженного сарая

Фото: ГУ МЧС
Вчера, 8 августа, В Вольске неизвестные подожгли два дома и сараи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание произошло в 10.13 в Вольске на улице Цементников. Там загорелись сараи, огонь моментально перекинулся на два рядом стоящих дома, один из которых был жилой, а другой нет. Пострадавших не было. Вероятной причиной пожара стал поджог некими лицами (в сараи был открытый доступ).
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, на вызов приехали 5 пожарных расчетов.
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