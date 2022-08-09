В Вольске два дома загорелись из-за подожженного сарая

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 8 августа, В Вольске неизвестные подожгли два дома и сараи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание произошло в 10.13 в Вольске на улице Цементников. Там загорелись сараи, огонь моментально перекинулся на два рядом стоящих дома, один из которых был жилой, а другой нет. Пострадавших не было. Вероятной причиной пожара стал поджог некими лицами (в сараи был открытый доступ).

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, на вызов приехали 5 пожарных расчетов.

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