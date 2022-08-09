Синоптики рассказали о грозе и ливне в Саратовской области сегодня, 9 августа.
На небе установилась переменная облачность. Температура воздуха ночью колеблется от +16 до +21, а днем от +31 до +36 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой дождь с грозой.
При грозе порывы северо-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.
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