Синоптики рассказали о грозе и ливне в Саратовской области сегодня, 9 августа.

На небе установилась переменная облачность. Температура воздуха ночью колеблется от +16 до +21, а днем от +31 до +36 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой дождь с грозой.

При грозе порывы северо-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.

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