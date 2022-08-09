Во время ремонта крыши рабочие случайно подожгли два балкона в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 8 августа, в Саратове рабочие случайно подожгли два балкона, об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар начался в 11.39 на улице Рабочая в Саратове. В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на кровле дома 40/60 произошло загорание двух балконов на 10 этаже.

Как пояснили в МЧС, на кровле дома проводили кровельные работы и использовали открытый огонь. Вероятнее всего этот огонь или горячий элемент попал на верхний балкон и загорелся. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали 4 расчета.

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