Во время ремонта крыши рабочие случайно подожгли два балкона в Саратове

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 8 августа, в Саратове рабочие случайно подожгли два балкона, об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.
Пожар начался в 11.39 на улице Рабочая в Саратове. В результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на кровле дома 40/60 произошло загорание двух балконов на 10 этаже.
Как пояснили в МЧС, на кровле дома проводили кровельные работы и использовали открытый огонь. Вероятнее всего этот огонь или горячий элемент попал на верхний балкон и загорелся. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. На тушение выезжали 4 расчета.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.