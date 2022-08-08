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Происшествия8 августа 2022 17:54

В Ленинском районе восьмилетний мальчик искалечился при купании в фонтане

Ребенок находился без присмотра взрослых
Евгений Бадиков
фото: прокуратура Саратовской области

фото: прокуратура Саратовской области

В Ленинском районе восьмилетний мальчик искалечился при купании в фонтане. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сегодня, 8 августа, в Ленинском районе Саратова во время купания в фонтане у Областного центра народного творчества имени Руслановой в районе Техстекло. Восьмилетний ребенок, будучи без присмотра взрослых залез в фонтан и получил серьезную травму.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Прокуратура теперь проверяет семью мальчика и безопасность конструктивных элементов фонтана.

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