фото: прокуратура Саратовской области
В Ленинском районе восьмилетний мальчик искалечился при купании в фонтане. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Сегодня, 8 августа, в Ленинском районе Саратова во время купания в фонтане у Областного центра народного творчества имени Руслановой в районе Техстекло. Восьмилетний ребенок, будучи без присмотра взрослых залез в фонтан и получил серьезную травму.
Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. Прокуратура теперь проверяет семью мальчика и безопасность конструктивных элементов фонтана.
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