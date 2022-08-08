фото: СУ СКР

В Саратовской области мужчина прыгнул с трамплина в воду и не всплыл. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 8 августа, 32-летний мужчина вместе со своей подругой отдыхал на берегу реки Терса, в ПГТ Самойловка. Мужчина, будучи нетрезвым, прыгнул с самодельного трамплина и не всплыл. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Сотрудниками полиции из реки было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

Признаков насильственной смерти нет. Назначена судмедэкспертиза.

Напомним, сегодня в Саратовской области уже утонул нетрезвый мужчина.

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