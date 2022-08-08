фото:СУ СКР

В Калининском районе пьяный мужчина утонул в пруду. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, сегодня, 8 августа, двое сожителей направились на отдых на пруду в селе Школово Калининского района. Пьяный 49-летний мужчина решил искупаться. Обеспокоенная долгим отсутствием сожителя женщина пошла его искать, и увидела его на поверхности воды без признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза.

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