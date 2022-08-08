фото: Архив КП

Пенсионерка скинула с окна мошенникам более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 84-летнюю женщину неизвестные убедили по телефону, что ее дочь попала в ДТП.

Пенсионерку запугали и заявили, что необходимо заплатить 600 тысяч рублей, иначе дочери светит тюремный срок. Несчастная женщина поверила, упаковала 510 600 рублей и выбросила деньги незнакомцу из окна квартиры с 7 этажа. Мошенники на связь больше не выходили.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.