В массовом ДТП в поселке Юбилейный пострадало 7 человек: полицейские рассказали подробности

фото: ГИБДД

В массовом ДТП в поселке Юбилейный пострадало 7 человек. Подробности.

Напомним, сегодня, 8 августа, ГИБДД Саратовской области сообщили, что, примерно в 12.45 напротив дома 19 по ул.Усть-Курдюмской произошло столкновение трех автомобилей.

Столкнулись Volkswagen Touareg, Kia Rio и ВАЗ-2110.

Известно, что пострадали семь человек: 40-летняя водитель ВАЗ, пассажир «десятки» в возрасте 49 лет, водитель Kia Rio - 31 год и пассажиры Kia - мужчина 30-и и молодой парень 19-и лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

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