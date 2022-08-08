В массовом ДТП в поселке Юбилейный пострадало 7 человек: полицейские рассказали подробности

фото: ГИБДД
В массовом ДТП в поселке Юбилейный пострадало 7 человек. Подробности.
Напомним, сегодня, 8 августа, ГИБДД Саратовской области сообщили, что, примерно в 12.45 напротив дома 19 по ул.Усть-Курдюмской произошло столкновение трех автомобилей.
Столкнулись Volkswagen Touareg, Kia Rio и ВАЗ-2110.
Известно, что пострадали семь человек: 40-летняя водитель ВАЗ, пассажир «десятки» в возрасте 49 лет, водитель Kia Rio - 31 год и пассажиры Kia - мужчина 30-и и молодой парень 19-и лет. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.