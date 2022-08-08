ГУ МВД по Саратовской области
В Саратове прошли соревнования кинологов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
По данным ведомства, в масштабном мероприятии приняли участие специалисты из 12 команд, представлявших кинологические подразделения территориальных отделов и управлений полиции.
ГУ МВД по Саратовской области
Испытания проводились по нескольким профилям - так называемый розыскного профиль, поиск и обнаружение взрывчатых и наркотических веществ и, пожалуй, самый зрелищный этап – «защитная служба», в котором четвероногий помощник должен был обеспечить безопасность своего напарника, найти, задержать условного злоумышленника и не дать ему сбежать.
Слаженность действий, взаимопонимание между специалистом-кинологом и его четвероногим напарником, быстрота реакции, умение концентрироваться на объекте—основные критерии, по которым члены жюри принимали решение.
ГУ МВД по Саратовской области
По итогам соревнований в командном зачете первое место заняла команда У МВД России по городу Саратову, второе – МУ МВД России «Энгельсское» и почетное третье - О МВД России по Красноармейскому району.
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