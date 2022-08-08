В Саратовской области упрощают получение денежной компенсации взамен земли многодетными семьями, изменения в закон о бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земли в собственность рассмотрели сегодня на внеочередном заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев напомнил жителям области, что теперь вместо земельного участка граждане могут получить денежную компенсацию.

- В этом году обратились 46 семей, из них 31 включена в реестр денежных выплат, 6 семей реализовали свое право, по 5 семьям деньги уже выплачены в размере 1,2 миллиона рублей. Всего в этом году заложено 10,3 миллиона, что позволит обеспечить 50 семей, - добавил Мигачев.

Так же министр рассказал о причинах изменения закона, проблемах, которые должны быть решены.

- Семья идет вставать на учет в администрацию муниципалитета, они должны предоставить справку из минстроя. А мы не можем дать ее, потому что они на учете не стоят. Что раньше - яйцо или курица, как в анекдоте. Поэтому мы процедуру упрощаем, чтобы сначала они вставали на учет в администрации, потом уже шли к нам. Второе - мы вводим дополнительную отчетность, они будут предоставлять документы, подтверждающие целевое расходование средств, - пояснил чиновник.

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