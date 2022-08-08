фото: Архив КП
Семейная пара в Саратове месяц воровала кофе из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
По версии следствия, в июне 36-летняя жительница Саратова предложила своему 38-летнему супругу воровать продукты в супермаркетах для дальнейшей продажи.
Супруги в течение месяца ходили в магазин «Семейный Магнит» на Рахова и под видом выбора продуктов крали растворимый кофе в мягких упаковках, который выносили в сумках.
Общая сумма ущерба составила свыше 10 тысяч рублей.
Подозреваемые признались в преступлении и рассказали, что украденное продавали, деньги тратили на личные нужды
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