фото: архив КП

На Театральной ярмарке открылась ярмарка белорусских товаров. Постановление об открытии было подписано Михаилом Исаевым 5 августа.

На Театральной ярмарке вчера, 7 августа, открылась ярмарка белорусских товаров.

Приобрести продовольственные и непродовольственные товары народного потребления можно будет ежедневно до 17 августа включительно, с 9:00 до 19:00. Места для продажи продукции предоставляются бесплатно.

Напомним, с 25 июля по 3 августа на Театральной площади работала вещевая ярмарка. Кроме того, до 26 августа продлили работу ярмарки по продаже овощей и фруктов

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