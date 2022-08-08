Фото с личной страницы

Андрей Чепурной установил рекорд по плаванию на Волге. Об этом бывший начальник УМВД по Саратову сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дистанцию в 7340 метров Андрей Чепурной прошел за рекордные 1 час 44 минуты. Стартовал Чепурной от городского пляжа Энгельса, а финишировал уже неподалеку от лодочного причала в Саратове.

— Получил сертификат Рекордсмена Реестра рекордов России одиночного заплыва через Волгу от пляжа города Энгельса до пляжа города Саратова с дистанцией в 7340 метров за 1 час 44 минуты с опубликованием на портале регистратора. Отдельные слова благодарности моим друзьям-десантникам за поддержку и сопровождение заплыва, — пишет бывший глава саратовского УМВД.

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