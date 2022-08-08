Роман Бусаргин

Бусаргин потребовал выяснить причины пожара в Доме офицеров в Энгельсе. Об этом стало известно на сегодняшнем ПДС с руководителями структур правительства области.

Проверку проведет министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев.

Врио поручил министру строительства и ЖКХ области Павлу Мигачеву выяснить причины возгорания в здании Дома офицеров в Энгельсе. Для этого Бусаргин посоветовал саратовскому министру обратиться в прокуратуру с целью проведения проверки.

Напомним, страшный пожар произошел вчера, 8 августа, в Гарнизонном Доме Офицеров.

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