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Общество8 августа 2022 10:41

В Саратове 27 пар заключили браки 8 августа 2022 года

Новую главу в своей жизни эти влюбленные решили начать с понедельника
Источник:kp.ru
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове 27 пар заключили браки 8 августа 2022 года. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области.

В красивую дату,сегодня, 8.08.22 целых 27 пар из Саратова и Аткарска решили узаконить свои отношения. Новую главу в своей жизни эти влюбленные решили начать с понедельника.

Следующим свадебным понедельником августа станет 22.08.22. В этот день зарегистрировать брак планируют более 120 пар в Саратове, Энгельсе и Балакове.

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