фото: архив КП
В Саратове 27 пар заключили браки 8 августа 2022 года. Об этом сообщает Управление по делам ЗАГС Саратовской области.
В красивую дату,сегодня, 8.08.22 целых 27 пар из Саратова и Аткарска решили узаконить свои отношения. Новую главу в своей жизни эти влюбленные решили начать с понедельника.
Следующим свадебным понедельником августа станет 22.08.22. В этот день зарегистрировать брак планируют более 120 пар в Саратове, Энгельсе и Балакове.
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