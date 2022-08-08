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Происшествия8 августа 2022 10:23

Пьяная пожилая жительница Балаково на автомобиле врезалась в витрину магазина

Лихачку задерживали сотрудники Росгвардии
Евгений Бадиков
фото: Росгвардия

фото: Росгвардия

Пьяная пожилая жительница Балаково на автомобиле врезалась в витрину магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сегодня, 8 августа, росгвардейцы задержали 61-летнюю жительницу Балаково

Наряд вневедомственной охраны получил сигнал из магазина на улице Волжской, где женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением хэтчбеком и врезалась в витрину.

Сотрудники Росгвардии задержали горожанку и передали ее сотрудникам ДПС.

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