фото: Росгвардия
Пьяная пожилая жительница Балаково на автомобиле врезалась в витрину магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сегодня, 8 августа, росгвардейцы задержали 61-летнюю жительницу Балаково
Наряд вневедомственной охраны получил сигнал из магазина на улице Волжской, где женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением хэтчбеком и врезалась в витрину.
Сотрудники Росгвардии задержали горожанку и передали ее сотрудникам ДПС.
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