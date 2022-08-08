фото: ГИБДД
В ДТП в Юбилейном пострадали семь человек. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Сегодня, 8 августа, примерно в 12.45 напротив дома 19 по ул.Усть-Курдюмской произошло столкновение трех автомобилей.
Столкнулись Volkswagen Touareg, Kia Rio и ВАЗ-2110. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадали семь человек.
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