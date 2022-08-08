Встреча в Ершовской больнице

Роман Бусаргин поставил ершовскую райбольницу в пример. Об этом стало известно из телеграм-канала врио губернатора области.

В Ершове активно обновляется база районной больницы и поликлиники за счет активного участия в государственных программах. В 2021 году было выделено более 400 млн рублей на обновление районной больницы, в этом - идет капитальный ремонт районной поликлиники. Установили новый самый современный аппарат КТ и другое оборудование. По мнению Бусаргина, местная райбольница - пример эффективности государственных программ.

— Предложил максимально автоматизировать регистратуру в поликлинике, чтобы избежать очередей. Процесс записи и приема пациентов должен быть полностью налажен и удобен для жителей. Самое главное, что государственные программы помогают нам обеспечить доступную качественную медицинскую помощь для жителей Ершовского района. Активно пользоваться такими возможностями должны и другие муниципалитеты, — пишет Бусаргин.

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