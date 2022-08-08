фото: СУ СКР

В Балаково осудят поджигателя-рецидивиста. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 11 сентября 2021 года 39-летний ранее судимый балаковец гостил в одной из квартир на улице Волжской. Компания из 6 человек распивала спиртное. В ходе застолья мужчина рассорился с собутыльниками и в сердцах бросил, что сожгет квартиру. Выйдя в подъезд, мужчина действительно поджег зажигалкой единственную деревянную дверь, начался пожар, мужчина скрылся.

Двое из находящихся внутри - мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом, а еще трое - смогли выбежать на балкон и позвать на помощь. Прохожие вызвали пожарных, которые эвакуировали пострадавших и затушили огонь. Ущерб от поджога составил 470 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.