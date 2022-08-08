Володин: Явно кто-то руки погрел

Фото: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин строго раскритиковал подход чиновников к строительству парка в Балаково, об этом рассказал телеграм-канал «Володин Саратов».

В ходе рабочей поездки в Балаково Вячеслав Викторович остался категорически недоволен работами по созданию городского парка «Центральный». Ранее средства на строительство были выделены городу по просьбам жителей, однако местные власти не смогли грамотно ими распорядиться.

- У нас нет задачи осваивать деньги, у нас за эти средства должен появиться парк, - добавил Вячеслав Володин и пригрозил передать вопрос в контрольно-надзорные органы, если проблема не будет решена.

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