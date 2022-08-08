Поп-певец Niletto выступит на открытии «Умного города» в Саратове

Фото: Даниил Опарин

Поп-певец Niletto выступит на открытии «Умного города» 2 сентября. Об этом сообщает официальный сайт исполнителя с графиком гастролей.

Известный российский исполнитель Niletto приедет в Саратовскую область в сентябре. Артист выступит в Саратове 2 сентября на церемонии открытия «Умного города» на набережной Космонавтов, а потом— на Дне города в Балакове, который пройдет 3 сентября.

Вход на мероприятие свободный.

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