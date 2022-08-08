фото: Саратовский областной суд

В Саратове вновь эвакуировали здания судов. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, утром 8 августа в Саратове эвакуировали суды в связи с сообщениями о якобы минировании зданий.

Из помещений выводили посетителей и работников. Напомним, прошлый раз все суды города эвакуировали 3 августа.

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