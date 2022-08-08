фото очевидца

По проспекту Столыпина разгуливал мужчина с пистолетом. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня ночью, 8 августа, в городском сообществе «Саратов онлайн» появился пост от одной из подписчиц.

По слова автора, по проспекту Столыпина разгуливал пьяный мужчина с пневматическим пистолетом, пытаясь вступить в перепалку со всеми. Девушка планировала писать заявление в полицию.

В комментариях ответили представители администрации Фрунзенского района города Саратова.

— Здравствуйте. В адрес отдела полиции №6 УМВД России по городу Саратову направлено обращение о необходимости усиления патрулирования территории пр. им. Петра Столыпина, -пишет официальный аккаунт ведомства.

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