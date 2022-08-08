фото очевидца

В Энгельсе у здания школы обнаружили множество тараканов. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня ночью, 8 августа, в городском сообществе Энгельс online появилась публикация от одного из подписчиков. По словам Андрея, рядом с школой «Патриот» по ул.Волоха 16 замечены множество тараканов.

—Тараканы бродят у этой школы, заползают под ларек хлебницы и в большом количестве обитают на теплотрассе. Хочу предостеречь жильцов окружных домов, — пишет автор.

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