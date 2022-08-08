Младенцы в Саратовской области
В Саратовской родились 9 551 ребенка за семь месяцев 2022 года. Таковы данные регионального управления ЗАГСа.
Из них мальчиков было 4 902, а девочек 4 649 человек.
Больше всего свидетельств о рождении выдано:
- в Саратове— 3 916 актов,
- в Энгельсе — 1295 актов
- в Балакове — 767 актов.
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