Младенцы в Саратовской области

В Саратовской родились 9 551 ребенка за семь месяцев 2022 года. Таковы данные регионального управления ЗАГСа.

Из них мальчиков было 4 902, а девочек 4 649 человек.

Больше всего свидетельств о рождении выдано:

- в Саратове— 3 916 актов,

- в Энгельсе — 1295 актов

- в Балакове — 767 актов.

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