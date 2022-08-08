фото: ГИБДД

В Саратовской области подросток без прав перевернулся на иномарке. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 7 августа, примерно в 7:02 на 12 километре автодороги Новые Бурасы-Лох произошла авария с участием несовершеннолетнего водителя.

17-летний парень находился за рулем Volkswagen Passat, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 25-летний пассажир иномарки с травмами попали в больницу.

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