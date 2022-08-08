Под Марксом подожгли лес – виновных ищут

Фото: Минприроды

В Саратовской области неизвестные подожгли лес в Марксовском районе, об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Возгорание было зафиксировано вчера, 7 августа, в 14.30 севернее села Фурмановка. Низовой пожар охватил территорию размером в 0,9 га. К месту тушения выехали лесные пожарные из Заволжского лесхоза, Энгельсского лесхоза, а также Пожарно-спасательной части №47.

Всего в тушении участвовали 25 человек. Специалисты использовали малолесных патрульных комплекса, трактор, квадроцикл, пожарную машину.

В 16.30 пожар был локализован, а в 22.50 ликвидирован.

Причиной возгорания предположительно стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. В случае обнаружения пожара необходимо обращаться по телефону «112» или РДС «8(8452)490-516».

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