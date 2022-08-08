На сегодня, 8 августа, в Саратовской области еще 114 человек заразились коронавирусом. Всего обнаружено 257 531 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 696 человек, за сутки — 76. В стационарах остаются 66 человек, на амбулаторном лечении — 768.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 4;

- 7-14 лет — 5;

- 15-17 лет — 5;

- 18-29 лет — 11;

- 30-49 лет — 39;

- 50-64 лет — 25;

- 65 и старше — 25.

Один пациент поступил с диагнозом пневмония, с признаками ОРВИ — 113.

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