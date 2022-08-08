Синоптики обещали грозу в Саратовской области

В Саратове пасмурно

Сегодня, 8 августа, в Саратовской области будет гроза и ливень. Такой прогноз дают в ГУ МЧС по региону.

В Саратове от +15 градусов ночью до +35 градусов днем. Скорость ветра доходит до 14 м/с.

Днем погода в регионе должна быть жаркой, на небе лишь редкие облака. Однако ближе к вечеру и ночью в отдельных районах области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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