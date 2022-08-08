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Общество8 августа 2022 6:00

В Саратове изменился троллейбусный маршрут №10

Наталия Калинина

Сегодня, 8 июля, в Саратове изменился троллейбусный маршрут №10. Об этом сообщает СГЭТ.

Троллейбусный маршрут № 10 с сегодняшнего дня будет двигаться по измененной схеме: от проспекта Строителей по улице Антонова, улице Лебедева-Кумача до улицы Тархова, далее по обычному маршруту.

Маршрут движения изменен из-за ремонтных работ по улице Тархова. О сроках их завершения не сообщается.

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