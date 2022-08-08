Роман Бусаргин обещал принимать решения по жилой застройке в интересах горожан

Роман Бусаргин

Решения по жилой застройке будут приниматься только в интересах горожан, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

- Законодательно нужно прекратить застройку территорий, где нет необходимой инфраструктуры и социально значимых учреждений. Решения будут приниматься только в интересах жителей, - заявил Роман Бусаргин.

В качестве примеров неправильной застройки врио губернатора привел Шурову гору в Энгельсе, где проживает 11 тысяч человек, но всего одна школа, один детский сад, нет детской и взрослой поликлиник, а также новостройку (на 1 тыс. человек) на Хользунова в Саратове.

Врио Губернатора поручил создать рабочую комиссию и в течение августа проанализировать законодательную базу муниципалитетов, подготовить предложения по приведению к единому нормативу жилищной застройки.

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