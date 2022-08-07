фото: ГИБДД

Под Красноармейском столкнулись три легковые авто и бензовоз. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 7 августа, в Красноармейском районе произошло массовое ДТП.

Примерно в 17:00 у поворота на село Меловое на участке трассы Саратов-Волгоград столкнулись три легковых машины и бензовоз.

В больницу попали дети 10 и 6 лет. Информация по другим пострадавшим уточняется.

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