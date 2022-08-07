фото: МЧС

В Энгельсе сгорел Дом офицеров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Летном городке Энгельса сегодня, 7 августа, загорелся Дом офицеров. Трехэтажное неиспользованное здание загорелось в 14:28. Горела кровля и мусор внутри, пожар удалось локализовать в 16:24. Общая площадь горения - 900 квадратных метров, здание является памятником архитектуры регионального значения. Тушением занимались 6 пожарных расчетов и два автомобиля их местной воинской части.

Произошло частичное обрушение здания, пожар удалось ликвидировать в 18:45.

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