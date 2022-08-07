Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: при благоустройстве мелочей не бывает. Сегодня, 7 августа, врио главы региона с рабочим визитом посетил Ершов. Об этом стало известно из телеграм-канала Бусаргина.

По словам Бусаргина, в Ершове сейчас создают единый пешеходных маршрут. Город выиграл 50 млн рублей на реализацию этого проекта в федеральном конкурсе. Новая прогулочная зона объединит несколько центральных улиц.

—Отличный и нужный проект, но есть несколько недоработок. Обратил внимание, что вокруг пешеходной зоны стоят старые магазины и ларьки. Собственники не ухаживают за ними и территорией рядом, — отметил врио главы.

Владельцы торговых точек активно пользуются новой инфраструктурой и должны принимать участие в благоустройстве. Необходимо пригласить собственников и обозначить такую позицию. Либо они приводят магазины и прилегающую к ним территорию в порядок, либо сносят эти заброшенные павильоны.

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