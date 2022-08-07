фото: ГИБДД города Саратова

В Саратове в аварии пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

Сегодня, 7 августа в Саратове в аварии пострадали двое взрослых и двухлетняя девочка.

В 13:20 на мосту через железнодорожные пути на улице Степана Разина столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Гранта». После столкновения ВАЗ-2114 вылетел на трамвайные пути и перевернулся.

В больницу попали 25-летний водитель «четырнадцатой» и его пассажиры - 22-летняя женщина и двухлетняя девочка. Известно, что ребенок перевозился без детского кресла. Движение трамваев №9 и №10 приостановлено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.