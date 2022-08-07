Набережную в Саратове расширят до 8 километров

Фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин: Набережная - визитная карточка города Саратова.

В ходе интервью федеральному телеканалу Россия 1 врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поделился своими рассуждениями и о ремонте Набережной Космонавтов.

— Набережной занимаемся целенаправленно. Здесь следует отдать должное Вячеславу Викторовичу Володину. Он внес и вносит огромный вклад в ее реконструкцию. Набережная – визитная карточка города Саратова. В целом, сейчас ведется реконструкция участка в 1169 метров. Плюс город Саратов самостоятельно в рамках программ начал реконструировать старую набережную, где у нас причал судов.

Стоит задача, с учетом проектирования участка до Затона, чтобы набережная города Саратова стала достаточно протяженной и составила более 8 километров, — рассказал врио главы региона.

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