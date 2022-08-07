фото: Пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин: программа ремонта тротуаров в Саратове завершится до конца года.

Сегодня, 7 августа, на России-1 вышло интервью врио губернатора Романа Бусаргина. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

В рамках интервью глава региона высказался о новых программах ремонте дворов и тротуаров в областном центре:

— По Саратову это комплексная программа. В этом году при помощи Вячеслава Викторовича начали реконструировать дворовые территории Ленинского и Фрунзенского районов. По следующему году принято решение, что мы начинаем реализацию программы в целом по Саратову. Всего нам нужно благоустроить более 1,5 тысячи придомовых территорий. Эту работу мы начинаем в рамках программных мероприятий, и со следующего года она начнет реализовываться сроком на 5 лет. На дворовые территории Саратова будет расходоваться не менее 300 млн рублей ежегодно для того, чтобы жителям было удобнее и комфортнее жить.

Что касается тротуаров, то следует отметить, что город Саратов в этом году в рамках программы, инициированной Вячеславом Викторовичем, заканчивает ее реализацию. В следующем году мы начинаем новую программу. Она будет охватывать порядка 190 километров тротуаров по городу Саратову. Также в течение 5 лет мы планируем выполнить эту программу. Я думаю, что жители областного центра будут ходить по новым современным пешеходным дорожкам. Также в течение 5 лет на эти цели будет расходоваться ежегодно не менее 300 млн рублей, — рассказал Бусаргин.

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