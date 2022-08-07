фото: Архив КП

Тысячи саратовцев остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 7 августа, из-за аварии на ул. Песчаная, 57, ограничена подача холодной воды следующим абонентам

- 1-й и 2-й Пироговские пр.;

- 1-й и 2-й Уральские пр.;

- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Саратовские проезды;

- 1-я – 10-я Линии;

- 1-я Поперечная (от 1-й до 10-й Линии);

- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Силикатные;

- 2-й Вяземский пр.;

- 2-й Поперечный пр.;

- 2-я Поперечная (от 2-го Паркового пр. до 4-го Саратовского пр.);

- 2-я Садовая (от ул. Моховая до ул. Песчаная);

- 3-й Комсомольский (от ул. Лысогорская до 3-го Саратовского пр.);

- 4-й Комсомольский пр. (от ул. Арбатская до конца);

- Арбатская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 4-я Поперечная);

- Арбатский пр.;

- Вяземская (от ул. Лысогорская до конца);

- Гвоздильная;

- Дальняя;

- Донская (от 4-го Комсомольского пр. до ул. Новоузенская);

- Каляевская;

- Клиническая (от ул. К.Маркса до дома №99 по ул. Клиническая);

- Клочкова (от Литейного пр. до 5-го Саратовского пр.);

- Локомотивная;

- Лысогорская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 2-я Поперечная);

- Моховая;

- Новоузенская (от ул. К. Маркса до ул. Уральская; дом №180б);

- Песчаная;

- Самарская (от ул. 3-я Силикатная до ул. Новоузенская);

- Саратовская;

- Стрелковая;

- Сызранская;

- Уральская.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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