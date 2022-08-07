фото: Аркадакский МР

Во время СВО на территории Украины погиб 30-летний Александр Бугаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации района из Аркадакского района.

После срочной службы в армии Александр Бугаев заключил в 2012 году контракт и продолжил службу своей Родине на профессиональной основе. Сообщается, что погиб контрактник в ходе боя за поселок Русская Лозовая.

— Администрация Аркадакского муниципального района выражает глубокие соболезнования родным и близким Бугаева Александра. Он навсегда останется в памяти тех, кто его знал, честным, храбрым убежденным человеком и неравнодушным гражданином. Вечная слава и светлая память герою, сообщается на сайте ведомства.

Александра Бугаева посмертно представили к государственной награде «Орден Мужества».