В субботу на водоемах Саратовской области утонуло 3 человека

Вчера, 6 августа, на водоемах Саратовской области утонуло 3 человека. Об этом сообщают облспас и СУ СКР по региону.

Как сообщает областная служба спасения, в 17:28 в Волге обнаружили тело неизвестного мужчины рядом с СНТ «Романтик» в Балаково. В районе 20:00 поступил вызов на пляж в 1-ом микрорайоне в Балаково. Водолазы вытащили из воды утонувшего 38-летнего мужчину.

СУ СКР Саратовской области сообщает, что рыбак нашел утопленника. Им оказался 45-летний местный житель, который 1 августа ушел из дома и пропал. Назначена судмедэкспертиза. Производятся проверки.

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