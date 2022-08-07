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Происшествия7 августа 2022 7:45

В Балаковском районе сбили ребенка на велосипеде

Шестилетний малыш дотсалвенн в больницу
Евгений Бадиков

В Балаковском районе сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

По данным ведомства, 6-летний ребенок на велосипеде попал под колеса фуры DAF в Балаково. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате пострадавшего мальчика госпитализировали в лечебное учреждение.

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