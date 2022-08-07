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Происшествия7 августа 2022 6:42

В Саратовской области мужчина на «Гранте» разбился насмерть

Водителю было 45 лет
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратовской области мужчина на «Гранте» разбился насмерть. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Сегодня, 7 августа, примерно в 4:00 на 25 километре автодороги Балаково-Ершов произошло ДТП.

Водитель «Лады Гранты», 45-летний мужчина, не справился с управлением и слетел с трассы. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель скончался от полученных травм.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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