фото: Архив КП

Число заболевших коронавирусом за сутки в Саратовской области превысило 100 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб

Сегодня, 7 августа в области зарегистрировано 106 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в регионе составляет 257 417 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 42, Энгельсском районе — 16, Балаковском— 11, Пугачевском — 5.

Чаще всего заболевали саратовцы среднего возраста - 30-49 лет — 36 подтвержденных случаев.

У 102 заболевших признаки ОРВИ, еще у двух - бессимптомно. У двоих пациентов - пневмония.

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