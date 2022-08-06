Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 6 августа, в аварии под Ртищево погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 17.10 на 103 км автодороги «Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница Казахстана». Автомобиль Geely, за рулем которого находился 43-летний мужчина, врезался в грузовик «Газон» под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 13-летняя девочка. Пострадали еще две девочки: девяти и 17 лет, а также 41-летняя женщина. С травмами они доставлены в больницу. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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