Под Марксом водитель насмерть сбил пешехода и уехал. По сообщению региональной Госавтоинспекции, злоумышленника ищут.
ЧП произошло на 367 километре трассы «Самара-Пугачева-Энгельс-Волгоград» в Марксовском районе. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 34-летнего пешехода, после чего скрылся.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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