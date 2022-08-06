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Происшествия6 августа 2022 15:29

Под Марксом водитель насмерть сбил пешехода и уехал

Злоумышленника ищут
Наталия Калинина

Под Марксом водитель насмерть сбил пешехода и уехал. По сообщению региональной Госавтоинспекции, злоумышленника ищут.

ЧП произошло на 367 километре трассы «Самара-Пугачева-Энгельс-Волгоград» в Марксовском районе. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 34-летнего пешехода, после чего скрылся.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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