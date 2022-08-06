Роман Бусаргин: директора школ не должны замалчивать проблемы

Роман Бусаргин в районе

В Дергачах появится модульный современный спортивный зал. На реализацию проекта выделили больше 100 млн рублей, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Местная администрация занимается проектно-сметной документацией. Есть отставание, хотя все финансирование поступило.

- В Дергачах я побывал в крупной школе № 1. С нового учебного года там возобновится работа спортивного зала, который целый год не функционировал из-за разбирательств с подрядчиком.

Это плохой пример, о котором стоит помнить. Из-за юридических проволочек и ошибок строителей дети были лишены возможности полноценно заниматься спортом. Многое в таких вопросах зависит от директоров школ, им нельзя замалчивать проблемы и кого-то прикрывать, - отметил Роман Бусаргин.

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