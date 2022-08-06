В Балаково иномарка вылетела с дороги – пострадал 73-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 6 августа, житель Балаково пострадал в вылетевшей с дороги иномарке, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 8.00 на 26 километре трассы Балаково-Духовницкое. 41-летний мужчина на автомобиле Kia Ceed при повороте налево не пропустил двигавшийся в прямом направлении Kia Citaro под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 73-летний пассажир Kia Citaro, он госпитализирован.

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