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Происшествия6 августа 2022 12:52

В Балаково иномарка вылетела с дороги – пострадал 73-летний мужчина

Дедушка из Балаково пострадал в вылетевшей с дороги иномарке
Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 6 августа, житель Балаково пострадал в вылетевшей с дороги иномарке, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 8.00 на 26 километре трассы Балаково-Духовницкое. 41-летний мужчина на автомобиле Kia Ceed при повороте налево не пропустил двигавшийся в прямом направлении Kia Citaro под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 73-летний пассажир Kia Citaro, он госпитализирован.

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