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Общество6 августа 2022 12:33

В микрорайоне «Авиатор» делают сквер возле школы

В Саратове начали благоустройство нового сквера в микрорайоне «Авиатор»
Наталия Калинина
Работы стартовали

Работы стартовали

В Саратове начали благоустройство нового сквера возле школы в микрорайоне «Авиатор», об этом сообщает городская администрация.

Начались подготовительные работы: идет планировка территории, срез излишнего грунта, разметка будущих зон, вывоз мусора.

В начале недели микрорайон посещал Вячеслав Володин. В зоне отдыха решено установить стенды, посвященные директорам завода, но за исключением одного – Александра Ермишина. Его активист назвал «могильщиком завода».

Михаил Исаев поддержал проект и поручил заняться сбором материалов и подготовкой макетов.

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