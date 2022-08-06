Под Саратовом поезд насмерть сбил женщину

В Татищево вчера, 5 августа, поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает ЧП-Саратов.
Трагедия случилась на железнодорожной станции. Прибывшие на место медики могли только зафиксировать смерть женщины.
На месте работают специалисты скорой помощи, полиция и следственного отдела на транспорте. Обстоятельства инцидента выясняются.
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