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Происшествия6 августа 2022 8:48

Под Саратовом поезд насмерть сбил женщину

ЧП в Татищево
Наталия Калинина

В Татищево вчера, 5 августа, поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

Трагедия случилась на железнодорожной станции. Прибывшие на место медики могли только зафиксировать смерть женщины.

На месте работают специалисты скорой помощи, полиция и следственного отдела на транспорте. Обстоятельства инцидента выясняются.

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