Фото: Типичный Балаково!

В Балаково таксист вел машину с ребенком на коленях. Горожане обратили внимание на безответственного водителя в социальных сетях.

Снимки появились в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте вечером, 5 августа.

- Товарищ на белом Datsun был замечен в час пик, возле ТЦ «Оранж». Он додумался посадить ребенка себе на колени и они управляли машиной вместе, - написал пользователь Евгений Анисимов.

- Детский VIP тариф, - шутят горожане в комментариях.

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