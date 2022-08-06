Фото: Типичный Балаково!
В Балаково таксист вел машину с ребенком на коленях. Горожане обратили внимание на безответственного водителя в социальных сетях.
Снимки появились в группе «Типичный Балаково» ВКонтакте вечером, 5 августа.
- Товарищ на белом Datsun был замечен в час пик, возле ТЦ «Оранж». Он додумался посадить ребенка себе на колени и они управляли машиной вместе, - написал пользователь Евгений Анисимов.
- Детский VIP тариф, - шутят горожане в комментариях.
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